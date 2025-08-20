La chiave del successo per gli sviluppatori indipendenti è creare giochi che alcuni potrebbero odiare ma altri ameranno, secondo il creatore di SKALD

HQ

SKALD: Against the Black Priory, di High North Studios, è, come dicono letteralmente alcune recensioni di Steam, un gioco "non per tutti". Si tratta di un gioco di ruolo hardcore con un'ambientazione dark fantasy e un omaggio ai giochi di ruolo degli anni '80 e '90, sia in termini di grafica che di gameplay. Per i giocatori moderni o per le persone che desiderano un'esperienza più rilassante, potrebbe non essere il titolo migliore. Ma con il 93% di recensioni positive su Steam, è chiaro che tutti coloro che lo hanno provato, sapendo cosa aspettarsi, lo hanno adorato.

Non è un caso: è la chiave per trovare il successo come sviluppatore indie, come ha spiegato Anders Lauridsen, CEO di High North Studios, che ha parlato con Gamereactor al Devcom 2025, durante la Gamescom. "Quello che dico a tutti, specialmente agli sviluppatori più giovani quando iniziano e immaginano il loro primo progetto, è che se fai qualcosa che piace a tutti ma che nessuno ama, fallirà."

Secondo Lauridsen, "devi essere disposto a fare qualcosa che molte persone odieranno fintanto che alcune persone ameranno assolutamente.E come fai a sapere quando hai qualcosa che la gente adorerà?

Per Lauridsen, che ha tenuto un panel su Devcom intitolato "Design pillars in indie games", un gioco dovrebbe suscitare sentimenti anche quando non ci si sta giocando. La mera esistenza del gioco come artefatto culturale dovrebbe far sì che le persone "si siedano nelle loro auto e fantastichino su di esso. "Come quando sei innamorato di qualcuno, lo sogni quando sei seduto nel traffico e ti dimentichi di guidare quando il semaforo diventa verde".

Ha fatto un esempio: "Ho realizzato un gioco in stile molto retrò e non ci sono più molti giochi come questo. Quindi, per molte persone, gran parte dell'esperienza di consumo di Skald consisteva nel fantasticare su questo gioco e riportarli alla loro infanzia".

"Ancora più che giocarci davvero, il solo fatto che questo gioco fosse stato creato e che qualcuno stesse in qualche modo recuperando una parte del passato è stato incredibilmente importante per molte persone nella comunità e questo è stato un po' ciò che mi ha fatto pensare a questo concetto di come fantastichiamo su certi giochi e come questo li renda una sorta di artefatti che sono molto più grandi del semplice gioco che abbiamo stanno giocando".

Questo è il grande consiglio di Lauridsen agli sviluppatori indie e ai giovani, di creare un gioco che susciti questa reazione in alcune persone. Non deve essere per forza di tutti, magari solo di poche persone, e ad altri potrebbe non piacere, ma se si tratta di un gioco "molto curato, è impossibile trovare qualcosa di sbagliato in esso, ma nessuno ci fantasticherà, non può avere successo".

Puoi guardare la nostra intervista completa con Anders Lauridsen, approfondendo ciò che ha reso speciale Skald e le sue opinioni filosofiche sui videogiochi qui sotto.