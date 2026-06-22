La chiave per comprendere il successo della fantascienza e dei videogiochi polacchi è che sono nati come mezzo per aggirare la censura sovietica, dice Jacek Dukaj

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Nel mondo dei videogiochi, quando si parla di sviluppi europei, la Polonia è spesso uno dei primi paesi a essere menzionato. Questo perché questa ex repubblica sovietica ospita alcune delle più grandi proprietà intellettuali dell'industria globale oggi, e continua a prosperare. The Witcher, Cyberpunk 2077, Il Medio, Luce Morente, Frostpunk, Sangue di Dawnwalker...

Ma da dove viene tutta questa creatività? E perché le narrazioni di fantasy e fantascienza polacche, pur essendo familiari, ci sembrano ancora qualcosa di unico? Tutte queste domande hanno senza dubbio molte interpretazioni, ma poche risposte hanno un'autorità maggiore di quella di Jacek Dukaj, scrittore polacco di fantascienza, fondatore di Dukaj Games e vincitore del Premio dell'Unione Europea per la Letteratura. Abbiamo avuto il piacere di incontrare Dukaj al Summitate di Madeira, dove ha partecipato a un panel insieme a Gathin Aldous (con cui abbiamo anche parlato), e abbiamo potuto parlare con lui di fantascienza, cattedrali dello spazio profondo ispirate alla Sagrada Familia, censura sovietica e molto altro. Un'intervista completa che non dovresti perderti, che puoi trovare qui sotto.

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Tornando alla domanda che abbiamo posto all'inizio, abbiamo chiesto direttamente a Jacek perché il resto del mondo – e in particolare gli europei – siano così sorpresi dalla ricchezza, profondità e talento della fantascienza polacca. Tutto è iniziato circa 50 anni fa...

"Negli anni '70 e '80 avevamo un movimento letterario molto forte chiamato fantascienza sociologica. Bisogna ricordare che era ancora durante l'era comunista. Quindi, fu scritto sotto censura e praticamente tutto ciò fu usato come pretesto per una profonda critica sociologica del sistema comunista. Perché era possibile scrivere fantascienza criticando il ruolo comunista, ma non la cosiddetta letteratura seria, perché i censori non si concentravano davvero sulla fantascienza. Quindi, molte opere davvero valide che si ispirano alla tradizione di Orwell, Zamiatin, tutte quelle grandi creazioni di distopia."

"Hanno gettato le basi per le generazioni successive di scrittori di fantascienza polacchi, anche game designer, perché coloro che hanno fondato le più grandi e di maggior successo aziende polacche di sviluppo di videogiochi, provengono tutti da questa generazione cresciuta con quei romanzi di fantascienza. Quindi, ce l'hanno nel loro DNA. Quindi, è così che è nata una scuola polacca di giochi di fantascienza."

In effetti, per Dukaj, il confine che separa il suo lavoro di romanziere da quello di sceneggiatore di videogiochi (e come videogiocatore) è sottile al punto da essere quasi atomico.

"·"Ho sempre giocato e sono stato affascinato dai giochi come nuova forma di cultura, nuova forma d'arte. Quindi, anche nei miei primi scritti ci sono molte cose che possono essere descritte come una costruzione del mondo basata su un insieme di regole prese dai giochi. Quindi, tratti il mondo intero come una sorta di gioco: imposti quelle regole. Guarda in che modo si svilupperà. Che tipo di caratteristiche particolari ha."

"Ho scritto qualcosa intitolato 'Irehare', novella, romanzo breve, che è stato pubblicato, credo, 10 anni prima di Matrix ed è fondamentalmente Matrix in diverse estetiche. E anche più tardi, ho pubblicato un romanzo, Line of Resistance, che è più un approccio teorico a questo problema, chiedendoti principalmente in che modo puoi trattare tutta la tua vita come un gioco. Si può gamificare l'intero mondo delle esperienze umane? Comunque andrò in questa direzione."

Non perdere l'intervista completa, in cui Jacek ci parla del ruolo dell'IA nell'offrire ai giocatori la totale libertà di vivere le loro storie, e parla anche del suo grande progetto per adattare The Cathedral a Dukaj Games.