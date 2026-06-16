La chiesa ammette un errore di restauro mentre i turisti affollano per vedere le statue
Ciò che doveva preservare una serie di statue religiose in Brasile le ha trasformate in una sensazione su internet.
Un restauro fallito di un gruppo di statue religiose nella cittadina brasiliana di Carmo do Cajuru è diventata un'attrazione turistica inaspettata. Le statue, che raffigurano scene della crocifissione di Gesù, furono ridipinte con sopracciglia, ciglia e labbra esagerate, suscitando una forte reazione in molti.
Le critiche si diffusero rapidamente e la parrocchia locale che ha effettuato la cosiddetta restaurazione ha ammesso che non andò esattamente come previsto. Poco dopo, la nuova vernice fu rimossa e le statue furono restaurate al loro aspetto bianco precedente. La parrocchia ha anche annunciato che ora intende assumere qualcuno specializzato in restauro per rifare i lavori.
Non fu però un fallimento totale, poiché la gente si riversò sul sito per assistere allo spettacolo. Secondo i rapporti, circa 250.000 persone si sono recate sul sito per vedere le statue con i propri occhi. L'evento è quindi stato paragonato al famoso restauro "Scimmia Cristo" in Spagna.