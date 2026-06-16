La chiesa ammette un errore di restauro mentre i turisti affollano per vedere le statue

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Un restauro fallito di un gruppo di statue religiose nella cittadina brasiliana di Carmo do Cajuru è diventata un'attrazione turistica inaspettata. Le statue, che raffigurano scene della crocifissione di Gesù, furono ridipinte con sopracciglia, ciglia e labbra esagerate, suscitando una forte reazione in molti.

Le critiche si diffusero rapidamente e la parrocchia locale che ha effettuato la cosiddetta restaurazione ha ammesso che non andò esattamente come previsto. Poco dopo, la nuova vernice fu rimossa e le statue furono restaurate al loro aspetto bianco precedente. La parrocchia ha anche annunciato che ora intende assumere qualcuno specializzato in restauro per rifare i lavori.

Non fu però un fallimento totale, poiché la gente si riversò sul sito per assistere allo spettacolo. Secondo i rapporti, circa 250.000 persone si sono recate sul sito per vedere le statue con i propri occhi. L'evento è quindi stato paragonato al famoso restauro "Scimmia Cristo" in Spagna.