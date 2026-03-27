La Chiesa cattolica portoghese pagherà 1,85 milioni di dollari alle vittime di abusi sessuali

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La Chiesa cattolica portoghese ha annunciato che pagherà 1,6 milioni di euro (1,85 milioni di dollari) di risarcimento a 57 vittime di abusi sessuali da parte del clero.

La decisione segue un'indagine del 2023 che ha identificato almeno 4.815 vittime negli ultimi 70 anni, evidenziando la portata degli abusi all'interno della Chiesa.

La Conferenza Episcopale Portoghese ha affermato che il risarcimento non può annullare il danno, ma ha rinnovato le sue scuse a coloro che sono stati colpiti.

I pagamenti varieranno tra €9.000 e €45.000 a persona. Un totale di 67 richieste sono state giudicate idonee, alcune ancora in fase di revisione.