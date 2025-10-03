La Chiesa d'Inghilterra nomina la prima donna arcivescovo di Canterbury

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la Chiesa d'Inghilterra ha nominato Sarah Mullally come suo prossimo arcivescovo di Canterbury, segnando la prima volta che una donna ricoprirà il ruolo storico. Mullally, in precedenza vescovo di Londra, servirà anche come capo cerimoniale di milioni di anglicani in tutto il mondo, affrontando la sfida di colmare le divisioni tra le fazioni conservatrici e liberali. Nel suo primo discorso, ha condannato le recenti violenze antisemite e si è impegnata a dare priorità alla salvaguardia e alla cura dei vulnerabili. Mullally, ex infermiera e prima sostenitrice di riforme inclusive, dovrebbe essere installata nella cattedrale di Canterbury il prossimo anno. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!