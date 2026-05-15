La Cina acquista finalmente i diritti per la Coppa del Mondo 2026 a un prezzo non divulgato

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La Cina finalmente ha un broadcaster per la Coppa del Mondo 2026: China Media Group (CMG), la società madre della emittente nazionale cinese, ha ottenuto un accordo per la trasmissione della Coppa del Mondo, secondo quanto riportato dai media locali di venerdì, tramite Reuters.

La scorsa settimana è stato riportato che la Cina non ha ancora un broadcaster per la più grande Coppa del Mondo di sempre. La FIFA aveva intenzione di vendere i diritti della Coppa del Mondo a un prezzo elevato, ma l'emittente statale cinese CCTV non ha accettato. Nonostante avesse un enorme pubblico di tifosi di calcio, il fatto che la Cina non fosse presente e che la maggior parte delle partite si svolgesse nel cuore della notte la rendeva molto meno interessante (la Cina ha giocato solo una volta ai Mondiali, nel 2002, e ha perso tutte le partite).

Alla fine, i diritti sono stati venduti alla società madre di CCTV, a un prezzo non divulgato, e la concorrenza sarà distribuita sulla piattaforma di streaming di China Mobile, Migu. Un accordo tra FIFA e India, per cui anche i diritti televisivi non sono stati venduti per le stesse ragioni, non è ancora stato raggiunto a meno di un mese dalla competizione.