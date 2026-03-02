La Cina afferma che gli Stati Uniti non hanno dato alcun preavviso prima di attaccare l'Iran

HQ

Il Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato di non essere stato informato in anticipo degli attacchi guidati dagli Stati Uniti contro l'Iran, chiedendo la fine immediata delle operazioni militari. La portavoce Mao Ning ha espresso "profonda preoccupazione" per il fatto che il conflitto abbia colpito altri paesi della regione.

Mao ha riferito che un cittadino cinese ferito nell'attacco a Teheran è morto e che oltre 3.000 persone sono state evacuate dall'Iran. Ha inoltre condannato fermamente l'uccisione della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, affermando che la Cina "deplora fermamente" l'azione.

Gli attacchi avvengono in un contesto di sensibili relazioni tra Cina e Stati Uniti, inclusa una tregua commerciale di un anno negoziata dal presidente USA Donald Trump e da Xi Jinping della Cina. Secondo Bloomberg, Mao non ha fornito aggiornamenti sulla prossima visita di Trump a Pechino...