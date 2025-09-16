La Cina annuncia che TikTok per gli Stati Uniti utilizzerà un algoritmo cinese

HQ

Solo poche ore prima, Trump ha confermato che un gruppo di società americane è pronto a rilevare le operazioni statunitensi di TikTok dalla cinese ByteDance. Ora, arriva una notizia dalla Cina, che ci conferma che la versione americana di TikTok, che presto sarà venduta a investitori statunitensi, manterrà elementi dell'algoritmo cinese di ByteDance. Questo, qualcuno potrebbe dire, solleva dubbi sul fatto che l'algoritmo possa essere completamente separato dalle sue origini cinesi, una richiesta chiave da parte dei regolatori statunitensi. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!