La Cina cerca di rafforzare la sua alleanza con la Corea del Nord: Xi Jinping visiterà Kim Jong-un la prossima settimana

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Una delle delegazioni più attese con ansia al recente Asia Defence Forum a Singapore – eppure in gran parte simbolica – è stata quella della Repubblica Popolare Cinese, in un contesto in cui le tensioni tra vicini come Corea del Nord e Corea del Sud stanno nuovamente esplodendo, mentre Cina e Taiwan stanno anche aumentando il livello di allerta della regione. Tuttavia, negli ultimi anni sembra che il leader nordcoreano, Kim Jong-un, abbia guardato più alla Russia come alleato che alla Cina, e la prova di ciò è l'invio di armi e truppe alla guerra in Ucraina dalla parte di Putin.

È qualcosa che Pechino ora desidera cambiare, e il presidente Xi Jinping visiterà Pyongyang la prossima settimana per incontrare Kim Jong-un e riaffermare i loro accordi e alleanze, secondo quanto riportato da Reuters. I due paesi hanno firmato un trattato di cooperazione e assistenza reciproca 65 anni fa, che li obbligava legalmente a fornire supporto militare reciproco in caso di attacco.

Pechino sta lavorando per riportare Pyongyang nella sua sfera d'influenza dopo che la pandemia di COVID-19 ha congelato il commercio e chiuso il confine. I servizi ferroviari passeggeri tra le capitali sono ripresi a marzo, dopo una sospensione di sei anni, e Air China sta nuovamente operando voli tra le due capitali, anche se per il momento i biglietti sono riservati a studenti e viaggiatori d'affari, non a turisti.

Secondo il think tank Asia Society, "il messaggio implicito della Cina è che restiamo noi l'attore chiave quando si tratta della Corea del Nord, e uno dei destinatari di quel messaggio è la Russia."