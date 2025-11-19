La Cina cerca spie su LinkedIn, avverte l'MI5

HQ

Una scorrida di routine su LinkedIn ha sollevato nuovi allarmi a Westminster. Tutto è iniziato dopo che l'MI5 ha avvertito deputati e pari che la Cina potrebbe usare la piattaforma per prendere di mira silenziosamente persone che lavorano nella politica britannica.

Simon Whelband, assistente del deputato conservatore Neil O'Brien, ha scoperto un messaggio da un profilo chiamato Shirly Shen, che offriva un'opportunità di lavoro vaga. Non ha risposto, ma dopo l'allarme dell'MI5 ha segnalato la questione alla sicurezza parlamentare e gli è stato consigliato di bloccare l'account.

L'MI5 afferma che i servizi di sicurezza cinesi si spacciano per reclutatori civili su LinkedIn per raccogliere piccoli ma preziosi pezzi di insight politico. Come riportato dalla BBC, due profili (Amanda Qiu e Shirly Shen) sono stati nominati nell'avvertimento.

Questo avviene in un contesto di preoccupazioni più ampie sull'influenza cinese, dalla tecnologia utilizzata nei servizi pubblici alla proposta di costruzione di una grande nuova ambasciata a Londra. I ministri insistono che l'approccio del Regno Unito rimanga "pragmatico", ma molti deputati ritengono che i rischi stiano crescendo.

Simon Whelband:

"Il messaggio non era scritto in un inglese molto chiaro, era un messaggio per dire che c'era un'opportunità di lavoro e se ero interessato, e per mettermi in contatto se lo fossi stato. Lavoro intorno al Parlamento da circa 10 anni ormai, quindi ci sono abbastanza abituato. Ma se fossi più junior, non sai cosa cerchi. Potresti pensare che sia un'offerta genuina fatta su LinkedIn, potrebbero accettarla. Hanno capito che il modo per arrivare ai parlamentari è attraverso il loro staff... è profondamente preoccupante."

Shirly Shen // LinkedIn

Amanda Qiu // LinkedIn