La Cina colpita da tornado e frane mentre il bilancio delle vittime aumenta

HQ

Un gran numero di persone è morto dopo che una violenta tempesta ha attraversato la Cina. Le aree colpite hanno subito danni estesi a causa di frane, piogge torrenziali e tornado, tra le altre cose.

Secondo le autorità cinesi, diverse persone sono ancora disperse e decine di migliaia di residenti sono stati costretti a lasciare le loro case. Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato le autorità a condurre "tutti i soccorsi disponibili" per trovare i sopravvissuti e assistere i colpiti.

Sono in corso diverse operazioni di soccorso nelle aree colpite, tra case distrutte e infrastrutture danneggiate, con un rischio costante di ulteriori alluvioni e frane. Nel frattempo, i meteorologi del paese avvertono di ulteriori piogge in molte regioni nei prossimi giorni.