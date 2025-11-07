La Cina commissiona la sua terza portaerei, nota come Fujian

HQ

La Cina ha ufficialmente commissionato la sua terza portaerei, la Fujian, segnando una significativa espansione della sua potenza navale. Questo pone la Cina seconda solo agli Stati Uniti per numero di portaerei attive, anche se è ancora molto indietro rispetto alla flotta di 11 della Marina degli Stati Uniti.

Il Fujian è entrato in servizio questa settimana in una cerimonia a cui ha partecipato il presidente Xi Jinping, secondo l'agenzia di stampa statale Xinhua. I suoi lanciatori di catapulte elettromagnetiche rappresentano un importante aggiornamento tecnologico, dando alla marina cinese la capacità di proiettare ulteriormente la potenza nel Pacifico e rafforzare la sua presenza nelle acque contese intorno a Taiwan e al Mar Cinese Meridionale.

Un salto nella tecnologia dei vettori

A differenza delle prime due portaerei cinesi (la Liaoning e la Shandong), la Fujian è completamente progettata e costruita a livello nazionale. È anche la prima portaerei cinese dotata di un sistema di catapulta elettromagnetica, che le consente di lanciare aerei più pesanti e completamente armati come aerei di allerta precoce e caccia stealth.

Questo sistema rende il Fujian la seconda portaerei al mondo ad utilizzare catapulte elettromagnetiche, dopo la USS Gerald R. Ford della Marina degli Stati Uniti. Rispetto ai vecchi sistemi a vapore, i lanciatori elettromagnetici causano meno usura sugli aerei, richiedono meno manutenzione e possono essere regolati per diversi tipi di aeromobili, dai droni ai jet pesanti.

Limitazioni e confronti

Nonostante i suoi progressi, il Fujian non è a propulsione nucleare, limitando la sua autonomia a circa 8.000-10.000 miglia nautiche prima del rifornimento, una grande differenza rispetto alle portaerei americane, che hanno un'autonomia praticamente illimitata.

Con un peso di oltre 80.000 tonnellate, il Fujian è leggermente più piccolo delle portaerei statunitensi di classe Nimitz e Ford, che dislocano circa 100.000 tonnellate. Si ritiene che trasporti da 40 a 60 aerei, rispetto ai 60-70 tipici dei vettori statunitensi. Il debutto del Fujian sottolinea la rapida modernizzazione navale della Cina e segnala che una portaerei a propulsione nucleare potrebbe essere all'orizzonte, ma per ora gli Stati Uniti rimangono il chiaro leader nella capacità globale delle portaerei.