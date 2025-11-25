La Cina compie un passo importante nella produzione di massa di batterie per veicoli elettrici a stato solido

HQ

Probabilmente sapete già che il mercato degli EV è destinato a trasformarsi davvero nei prossimi anni grazie all'introduzione di nuove batterie a stato solido che, a differenza degli attuali pacchi batterie agli ioni di litio, sono realizzate in materiale elettrolitico solido. Questo aumenta la gittata e la sicurezza. Le stime attuali indicano che un modello con 500 chilometri di gittata dovrebbe essere in grado di raddoppiare quella stima - anche se i dettagli variano.

E il gruppo cinese GAC ha ora aperto il primo stabilimento di produzione a stato solido in Cina (tramite Arena EV), che attualmente sta testando un pacco da 60Ah con quasi il doppio della densità energetica dei pacchi batterie attuali, senza aumentare l'ingombro fisico o il peso.

A quanto pare, stanno anche testando un cosiddetto metodo di produzione "a secco", che riduce il numero di passaggi necessari per produrre pacchi batterie finite, rendendo la produzione più ecologica ed economica.

Quanto velocemente sarà il lancio da qui in poi è ancora sconosciuto, ma rappresenta un passo importante verso un'adozione diffusa.