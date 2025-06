La Cina critica gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, esorta alla moderazione e al cessate il fuoco

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . La Cina ha condannato il recente attacco degli Stati Uniti agli impianti nucleari iraniani, affermando che ha minato la credibilità dell'America sulla scena globale.



L'ambasciatore cinese all'ONU Fu Cong ha affermato che le parti dovrebbero frenare "l'impulso della forza, evitare di esacerbare i conflitti e aggiungere benzina sul fuoco... Dovrebbe cessare immediatamente il fuoco per evitare che la situazione degeneri ed evitare le ricadute della guerra".



"Ma anche la credibilità degli Stati Uniti è stata danneggiata. Sia come paese che come partecipante a qualsiasi negoziato internazionale", ha aggiunto Fu. Esortando tutte le parti, in particolare Israele, a fermare immediatamente le ostilità, la Cina ha avvertito che il conflitto rischia di sfuggire al controllo.