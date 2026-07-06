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La Cina effettua un lancio di prova di un missile nucleare da un sottomarino nel Pacifico

Sebbene i paesi della regione siano stati avvertiti in anticipo, l'operazione sta aumentando le tensioni nell'area, in particolare con Taiwan.

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Oggi, lunedì, la Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione della Repubblica Popolare Cinese ha effettuato con successo un lancio di prova di un missile nucleare da un sottomarino in acque internazionali dell'Oceano Pacifico, utilizzando una testata simulata. L'esercitazione ha suscitato critiche e preoccupazioni in Australia, Nuova Zelanda, Giappone e, in particolare, a Taiwan.

Secondo l'agenzia di stampa statale Xinhua (come riportato da Reuters), l'esercitazione è stata descritta come un "lancio di routine" come parte del programma annuale di addestramento cinese. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha dichiarato che il lancio è stato effettuato "in modo sicuro, standardizzato e professionale in ogni momento", aggiungendo: "Speriamo che i paesi interessati non interpretino eccessivamente la questione."

Sebbene non sia stato confermato quale tipo di missile la Cina possa aver lanciato, si ipotizza che possa trattarsi di un JL-3, un missile balistico intercontinentale capace di raggiungere potenziali obiettivi sulla terraferma degli Stati Uniti, lanciato dalle acque territoriali cinesi.

Secondo il Ministro australiano degli Affari Esteri, Penny Wong, ciò avviene "sullo sfondo di un rapido riarmo militare da parte della Cina, che manca della trasparenza e delle garanzie riguardo alle proprie intenzioni che la regione si aspetta."

Taiwan l'ha descritta direttamente come un tentativo da parte della Cina di intimidire la comunità internazionale e ha avvertito di una "tendenza in aumento" nei movimenti navali cinesi.

La Cina effettua un lancio di prova di un missile nucleare da un sottomarino nel Pacifico
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