La Cina emette una dichiarazione sulla decisione del governo britannico di acquisire British Steel in proprietà pubblica

HQ

Recentemente, il governo britannico ha deciso di intervenire e di portare British Steel in proprietà pubblica, una mossa avvenuta per proteggere l'azienda dai suoi ex proprietari cinesi, Jingye, che sembravano voler chiudere le operazioni di produzione di acciaio nel Regno Unito. All'epoca, non c'erano stati commenti da parte di alcuna parte cinese riguardo a questo sforzo, ma ora la situazione è cambiata.

BBC News riporta che il ministero del commercio cinese ha rilasciato una dichiarazione in cui considera questa mossa da parte del governo britannico una 'grave infrazione' e una decisione che riguarda "i diritti e gli interessi legittimi di Jingye e ha gravemente minato la fiducia delle aziende cinesi che investono nel Regno Unito".

Il ministero aggiunge che questa mossa è stata presa "in nome della sicurezza nazionale" e che è stata completamente ignorata per "il significativo contributo di Jingye all'economia e alla società del Regno Unito".

Questo ha anche portato la Cina a promettere di monitorare la situazione tra il Regno Unito e altre imprese cinesi nel tentativo di 'proteggere i propri diritti', senza una spiegazione definitiva su cosa comporterà. Quello che sappiamo è che la Cina chiede anche al Regno Unito di "adempiere fedelmente" ai suoi obblighi previsti come parte del Trattato bilaterale sugli investimenti Cina-Regno Unito.