La Cina esegue 3 Body Problem assassino del produttore

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L'amministrazione cinese ha giustiziato Xu Yao per l'omicidio, avvenuto sei anni fa, di Lin Qi. Quest'ultimo, miliardario e magnate del videogioco, fondò Yoozoo Games e The Three Body Universe, un'azienda che possiede tutti i diritti di adattamento della proprietà intellettuale The 3 Body Problem.

Il caso era collegato all'epoca a una controversia aziendale. Un tribunale di Shanghai ha stabilito che Xu Yao, ex dirigente della società di Lin Qi, ha avvelenato alimenti appartenenti al fondatore dopo un conflitto sulla gestione aziendale. A causa delle sue azioni, anche altri dipendenti furono avvelenati, ma fortunatamente sopravvissero.

Il Problema dei Tre Corpi è stato un romanzo di incredibile successo di Liu Cixin pubblicato nel 2008, e presto è diventato una delle più grandi proprietà intellettuali sci-fi cinesi. Nel 2024 è nata una serie TV su Netflix che si prevede continuerà quest'anno con una data da definire per 3 Body Problem: Stagione 2. L'omicidio è avvenuto poco dopo che Yoozoo ha concluso l'accordo con lo streamer, con la licenza che è diventata sempre più preziosa.

Via: BBC.