La Cina espande la sua forza diplomatica mentre l'amministrazione Trump taglia 3.000 posti di lavoro al Dipartimento di Stato e miliardi di aiuti esteri

Le ultime notizie su USA e Cina : Se si deve parlare di un cambiamento nel panorama geopolitico globale, questo è forse uno dei più notevoli. Venerdì scorso l'amministrazione del presidente Donald Trump ha mantenuto la sua promessa e ha tagliato miliardi di dollari in aiuti esteri e assistenza umanitaria, tagliando più di 1.500 posizioni al Dipartimento di Stato, che ha già una riduzione cumulativa entro il 2025 di oltre 3.000 lavoratori.

Uno dei sintomi più immediati è stata la scomparsa virtuale dell'USAID, l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale. L'agenzia era responsabile della gestione degli aiuti umanitari nei paesi in via di sviluppo e del sostegno in caso di emergenze internazionali. E questo avrà un impatto diretto: come riportato da Reuters e dalla rivista medica The Lancet, si stima che senza questi aiuti, più di 14 milioni di persone moriranno per mancanza di assistenza entro il 2030.

Mentre gli Stati Uniti si ritirano, un nuovo attore entra in scena. La Cina ha aumentato significativamente la sua presenza internazionale, sia sostenendo le infrastrutture che inviando aiuti alimentari nelle aree che ne hanno bisogno. Tra gli altri, il governo di Xi Jinping è attualmente impegnato nella costruzione di linee ferroviarie in Vietnam, nelle spedizioni di riso in Uganda e nello sviluppo delle infrastrutture dell'America Latina. Questi dati provengono da un rapporto di 91 pagine della Commissione per le relazioni estere del Senato degli Stati Uniti.

"A pochi giorni dall'insediamento dell'amministrazione Trump e dall'inizio della revoca dei nostri impegni in tutto il mondo, la Cina stava già etichettando gli Stati Uniti come un partner inaffidabile", La senatrice Jeanne Shaheen, il principale democratico della commissione, ha detto ai giornalisti in una teleconferenza del rapporto.

La presenza internazionale della Cina come nuovo attore dello sviluppo globale è evidenziata dall'acquisizione del suo progetto HIV in Zambia, dallo sviluppo delle infrastrutture in Malesia e dalla vendita di due milioni di dollari di riso all'Uganda.

"In un momento in cui ci stiamo ritirando, stanno espandendo la loro presenza", dice il rapporto del comitato.