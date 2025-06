La Cina evidenzia Helldivers II come un ottimo esempio di unità internazionale

HQ

Mentre i rapporti tra Cina e Stati Uniti sono estremamente tesi a causa del conflitto commerciale in corso, l'ambasciata cinese a Washington ha scelto di attirare l'attenzione su qualcosa di inaspettato: un videogioco svedese.

In un post su Instagram, l'ambasciata evidenzia la collaborazione tra giocatori provenienti da diverse parti del mondo in Helldivers II, dove, in un aggiornamento rilasciato di recente, hanno difeso congiuntamente varie grandi città - tra cui New York e Shanghai - contro un'invasione aliena. Scrivono:

"🎮🌍Nello sparatutto Helldivers 2, i giocatori di #China, #US e oltre si uniscono per difendere città come #Shanghai e #NewYork quando gli alieni colpiscono, trasformando i pixel in una vera connessione umana. #ChinaUS #GlobalUnity"

Helldivers II è stato un enorme successo quando è stato lanciato nel febbraio dello scorso anno e consente ai giocatori di collaborare contro probabilità sempre più difficili. La decisione dell'ambasciata di evidenziare questo come un esempio di unità internazionale va probabilmente vista come un tentativo di minimizzare le differenze politiche tra i due Paesi, anche se in un contesto piuttosto inaspettato.

Non è chiaro se questo influisca effettivamente sulle reali relazioni tra le nazioni, ma forse le divertenti sessioni di gioco insieme possono ancora essere viste come un promemoria del fatto che la cooperazione transfrontaliera è davvero possibile. Almeno nel mondo digitale.