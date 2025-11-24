Notizie dal mondo
La Cina lancerà la sonda Shenzhou-22 il 25 novembre
La missione mira a ripristinare le normali operazioni della stazione spaziale Tiangong.
HQ
La Cina prevede di lanciare la sonda Shenzhou-22 il 25 novembre, ha riportato lunedì l'emittente statale CCTV.
La missione invierà la navicella alla stazione spaziale Tiangong per sostituire Shenzhou-21, che è tornata sulla Terra sei mesi prima dopo danni a un'altra nave attraccata.
Il lancio segna un passo verso il ritorno alla normalità del programma di volo spaziale con uomo e delle operazioni della stazione spaziale cinese dopo la precedente battuta d'arresto.