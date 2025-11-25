La Cina lancia Shenzhou-22 per ripristinare le normali operazioni alla stazione spaziale di Tiangong

HQ

La Cina ha effettuato il primo lancio d'emergenza del suo programma spaziale con equipaggio, inviando la navicella senza equipaggio Shenzhou-22 alla stazione di Tiangong dopo che un veicolo di ritorno danneggiato ha creato una lacuna di sicurezza per l'equipaggio attuale. La missione è decollata dal Centro di Lancio Satellitare di Jiuquan a bordo di un razzo Long March-2F ed è entrata in orbita poco dopo, secondo l'Agenzia Spaziale Con Uomo Umano della Cina.

Il lancio segue un incidente avvenuto all'inizio di questo mese, quando la capsula di ritorno Shenzhou-20 è stata dichiarata inadatta al volo dopo che la finestra si è incrinata, probabilmente a causa di detriti spaziali. Questo costrinse le autorità a ridispiegare Shenzhou-21 come soluzione temporanea, lasciando i tre astronauti a bordo di Tiangong senza un veicolo idoneo al volo.

Shenzhou-22 trasporta pezzi di ricambio, attrezzature per la riparazione della capsula danneggiata e nuove provviste. Una volta attraccata, rimarrà collegato alla stazione fino ad aprile 2026 circa, quando riporterà l'equipaggio della Shenzhou-21 sulla Terra. I funzionari cinesi hanno sottolineato la rapidità dell'operazione, osservando che il lancio d'emergenza è stato eseguito solo 16 giorni dopo l'individuazione del problema.