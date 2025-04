La Cina mette in guardia le nazioni dall'entrare in accordi commerciali con gli Stati Uniti La Cina segnala che non tollererà di essere messa da parte nei negoziati commerciali globali.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti e la Cina . Con l'intensificarsi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, Pechino sta mettendo in guardia le altre nazioni dal formare alleanze economiche con Washington che vanno a spese della Cina. L'avvertimento arriva sulla scia delle notizie secondo cui l'amministrazione Trump sta facendo pressioni sui paesi che cercano esenzioni tariffarie per ridurre il commercio con la Cina, compresa la minaccia di sanzioni pecuniarie, spingendo Pechino a promettere contromisure ferme e reciproche. Con i dazi di ritorsione che già scuotono le fondamenta del commercio globale, le nazioni del sud-est asiatico si trovano a camminare sul filo del rasoio tra due giganti. Molti, fortemente dipendenti dagli investimenti e dalle infrastrutture cinesi, sembrano riluttanti a piegarsi all'influenza degli Stati Uniti. Egitto, Mar Rosso. 3 ottobre 2023. La nave portacontainer Maastricht Maersk si dirige a nord lungo il Mar Rosso verso il Canale di Suez. Salpò da Ningbo, in Cina, per Rotterdam // Shutterstock