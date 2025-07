La Cina nega l'accusa tedesca per l'incidente laser nel Mar Rosso La Cina respinge le accuse di aver preso di mira un aereo tedesco durante le operazioni guidate dall'UE.

HQ Le ultime notizie su Germania e Cina . La Cina ha respinto con fermezza l'accusa della Germania secondo cui una nave da guerra cinese avrebbe diretto un laser contro un aereo da ricognizione tedesco sul Mar Rosso (puoi saperne di più sull'accusa della Germania qui). In primo luogo, il ministero degli Esteri tedesco ha convocato l'ambasciatore cinese e ha descritto l'incidente come "del tutto inaccettabile". Ora, la Cina ha replicato, affermando che la narrazione della Germania era "totalmente incoerente con i fatti noti alla parte cinese". L'incidente, che la Germania ha descritto come una minaccia per il suo personale, ha acuito le tensioni, spingendo entrambe le parti a convocare i rispettivi ambasciatori. La Cina ha insistito sul fatto che le sue operazioni navali erano legali e ha accusato la Germania di travisare la situazione. Berlino 2021: Il Ministero degli Esteri Federale (Auswärtiges Amt) a Werderscher Markt nel distretto di Mitte. Scritta e aquila federale all'ingresso // Shutterstock