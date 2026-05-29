La Cina partecipa al forum asiatico sulla difesa con una delegazione "simbolica"

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Il forum asiatico sulla difesa si terrà questo fine settimana a Singapore, ma la Repubblica Popolare Cinese ha inviato solo una delegazione di accademici, a differenza dell'incontro dei ministri della difesa e dei leader degli altri paesi.

Il Ministro della Difesa australiano Richard Marles ha commentato oggi in un'intervista a Reuters: "Abbiamo visto la Cina intraprendere il più grande riarmo militare convenzionale al mondo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, e ciò non ha fornito una garanzia strategica per altri paesi.

"L'ordine mondiale basato sulle regole è sotto pressione nell'Indo-Pacifico," ha aggiunto, riferendosi al sistema internazionale di leggi, accordi e istituzioni condivise istituiti dopo la Seconda Guerra Mondiale. "Questo è un momento in cui stiamo guardando a tutte le relazioni che abbiamo nel mondo, dove abbiamo un terreno comune e dove possiamo lavorare insieme, e dove possiamo, lo facciamo."

I funzionari cinesi hanno rifiutato di commentare i media.