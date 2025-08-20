La Cina prepara una grande parata militare per celebrare l'anniversario della Seconda Guerra Mondiale

HQ

Le ultime notizie sulla Cina . Il paese è pronto a tenere una parata militare su larga scala all'inizio di settembre per celebrare gli otto decenni dalla resa del Giappone nella seconda guerra mondiale, con nuove attrezzature presentate al pubblico per la prima volta, hanno detto i funzionari militari in una conferenza stampa.

"(Le armi e l'equipaggiamento) dimostreranno pienamente la solida capacità del nostro esercito di adattarsi ai progressi tecnologici, all'evoluzione dei modelli di guerra e di vincere le guerre future", ha detto ai giornalisti Wu Zeke, vicedirettore della parata militare.

L'evento, che si terrà nella storica piazza della capitale, prevede la presenza di centinaia di velivoli, tra cui jet da combattimento, bombardieri e attrezzature di terra. I funzionari militari hanno notato che alcuni di questi oggetti saranno mostrati al pubblico per la prima volta.

Il presidente Xi Jinping supervisionerà la cerimonia insieme ai leader stranieri, con Vladimir Putin tra i partecipanti. In definitiva, la parata mette in evidenza l'espansione delle capacità militari della Cina, dai sistemi missilistici avanzati alle nuove tecnologie volte ai conflitti futuri.