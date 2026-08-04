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La Cina raggiunge un traguardo energetico mentre il carbone scende sotto la metà del suo mix energetico
L'energia rinnovabile sta crescendo più rapidamente del carbone in Cina finora quest'anno.
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È da tempo noto che la Cina ha investito pesantemente nel carbone come fonte di energia, il che, dal punto di vista ambientale, è una delle peggiori cose che si possano fare. Ma allo stesso tempo, la Cina ha investito molto nelle rinnovabili, e ora il Financial Post riporta che questo enorme paese ha raggiunto una tappa importante.
Nei primi mesi di quest'anno, la quota del carbone nella produzione energetica del paese è scesa sotto il 50%. Vale la pena notare, tuttavia, che la Cina sta ancora ampliando la sua capacità di carbone, ma sta espandendo l'energia verde a un ritmo più rapido, il che sta facendo diminuire la quota di carbone.