La Cina segna un altro anno di silenzio sulla repressione di Piazza Tiananmen Pechino rimane in silenzio mentre il mondo ricorda la violenta repressione dei manifestanti pacifici nel 1989.

HQ Le ultime notizie sulla Cina . Il 4 giugno ricorre il 36° anniversario di un evento che Pechino considera un tabù e non permette alcun ricordo, oltre tre decenni da quando il governo cinese ha violentemente represso un movimento pro-democrazia su larga scala con sede in piazza Tiananmen. Nonostante il suo significato storico, l'anniversario non viene riconosciuto nella Cina continentale, dove persistono la censura e il silenzio. Il vero bilancio delle vittime non è mai stato confermato, anche se gli osservatori ritengono che il numero possa aver raggiunto le migliaia. Pechino, Cina-16 settembre 2022: facciata della porta di Tiananmen in una giornata di sole con ritratto di Mao Zedong. Una porta monumentale nel centro della città di Pechino // Shutterstock