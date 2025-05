La Cina si ritira dal forum sulla sicurezza a Singapore Pechino invia una delegazione accademica invece del ministro della Difesa in mezzo ai tesi legami con gli Stati Uniti.

HQ Le ultime notizie sulla Cina . Ora sappiamo che la Cina rinuncerà a una rappresentanza di alto livello allo Shangri-La Dialogue di quest'anno, scegliendo di inviare accademici militari invece del suo ministro della Difesa, ha detto giovedì il ministero. La mossa è in contrasto con gli anni passati e arriva mentre le relazioni con gli Stati Uniti diventano sempre più tese sotto la nuova amministrazione. Pechino ha rifiutato di confermare se è previsto un incontro con la delegazione statunitense, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. 1 giugno 2018, Singapore. Il primo ministro indiano Narendra Modi e il primo ministro di Singapore Lee Hsien Loong al dialogo Shangri-La // Shutterstock