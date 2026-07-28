La Cina si sta buttando nella corsa tecnologica con la produzione di massa di macchine avanzate per la produzione di chip

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La Cina ha iniziato a compiere i suoi primi passi verso la liberazione dalla dipendenza tecnologica dai paesi stranieri. Secondo un rapporto Reuters, il paese ha iniziato la produzione di massa di macchine per litografia a immersione in ultravioletto profondo (DUV), una tecnologia cruciale per lo sviluppo e la produzione di chip avanzati, che la Cina attualmente deve importare da altri mercati.

Tuttavia, gli Stati Uniti hanno vietato alla Cina di acquistare i sistemi di litografia a ultravioletti estremi (EUV) più avanzati dell'ASML, mentre i controlli sulle esportazioni olandesi hanno anche limitato l'accesso a alcune macchine DUV avanzate.

Il Presidente Xi Jinping ha già annunciato che questo risultato rappresenta un successo nell'iniziativa nazionale per l'autosufficienza nei semiconduttori. Le prime cinque macchine DUV prodotte in Cina dovrebbero essere consegnate quest'anno ai principali produttori cinesi di chip, con altre 20 previste per il 2027.