La Cina è intervenuta in difesa della Spagna dopo che il presidente Donald Trump ha minacciato di "tagliare ogni commercio" con Madrid. Il portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, ha dichiarato che il commercio non dovrebbe essere usato come arma politica, segnalando l'opposizione di Pechino alla pressione economica per il rifiuto della Spagna di sostenere le operazioni statunitensi legate all'Iran.

La controversia scoppiò dopo che il primo ministro Pedro Sánchez negò a Washington l'uso di basi congiunte USA-Spagna e respinse le richieste di aumentare la spesa per la difesa al 5% del PIL. La Cina, che ha la Spagna come partner commerciale chiave nell'Europa meridionale, ha approfondito i legami con Madrid nei settori delle infrastrutture, dell'energia e dell'agricoltura negli ultimi anni.

Il governo del presidente Xi Jinping ha inoltre ribadito che gli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran violano il diritto internazionale. Con l'aumento delle tensioni, Pechino sembra desiderosa di posizionarsi come partner economico stabile in un contesto di crescenti tensioni tra Washington e diverse capitali europee...