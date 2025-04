La Cina sostiene l'eliminazione dei dazi per risolvere il conflitto commerciale con gli Stati Uniti Pechino insiste sul fatto che è tempo di sciogliere il nodo dell'attrito economico.

HQ Le ultime notizie su Cina e Stati Uniti . Pechino ha intensificato la sua retorica, esortando gli Stati Uniti ad abbandonare tutte le tariffe unilaterali se cercherà davvero una soluzione allo stallo commerciale in corso. Nonostante le affermazioni americane di un impegno dietro le quinte, la Cina sostiene che non ci sono stati colloqui. Nel frattempo, l'amministrazione Trump sembra valutare una riduzione significativa delle tariffe, riducendo potenzialmente le tariffe dal 145% a quasi la metà. In patria, la Cina ha raccolto il sostegno degli investitori stranieri colpiti dai dazi statunitensi, promettendo di trasformare le avversità in opportunità. Il messaggio di Pechino è chiaro: l'onere della de-escalation ricade direttamente sulle spalle di Washington. Donald Trump e Xi Jinping // Shutterstock