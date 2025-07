La Cina sta offrendo ai genitori un'elemosina in denaro nel tentativo di aumentare il tasso di natalità

HQ

La Cina è alle prese con il calo dei tassi di natalità da molto tempo. Da quando il Partito Comunista ha abolito la politica del figlio unico circa 10 anni fa, il paese ha visto un calo dei tassi di natalità, e ora è in atto una nuova politica di sussidi nel tentativo di cambiare questa situazione.

Secondo BBC News, il governo cinese sta offrendo ai genitori un'elemosina in denaro se si prendono cura di un bambino di età inferiore ai tre anni. Il sussidio ha lo scopo di aiutare a crescere un bambino e in totale vengono offerti 3.600 yuan all'anno (circa 375 sterline/500 dollari), il che significa che le famiglie potrebbero essere in serbo per 10.800 yuan (1.125 sterline/1.500 dollari) se approfittano del sussidio per il suo piano triennale completo.

Si dice che il programma aiuterà più di 20 milioni di famiglie a crescere i figli, anche se i genitori vi diranno che 375 sterline all'anno per aiutare a crescere un bambino non andranno esattamente troppo lontano. Tuttavia, questo non è l'unico schema in atto che sta cercando di aumentare i tassi di natalità in Cina, poiché alcune regioni offrono anche fino a 500 yuan al mese alle famiglie che si prendono cura di almeno tre bambini, il tutto mentre altre offrono un'elemosina di 100.000 yuan per le coppie con almeno tre figli.