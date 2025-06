La Cina stringe la morsa sulle esportazioni di terre rare in un contesto di rinnovate tensioni commerciali Il nuovo regime di licenze offre a Pechino una visione più approfondita delle catene di approvvigionamento globali, aumentando al contempo l'incertezza per i produttori occidentali.

Ora sappiamo che la Cina sta silenziosamente rimodellando le dinamiche del commercio globale rafforzando il suo sistema di controllo delle esportazioni di materiali delle terre rare, rendendo più difficile per le aziende straniere assicurarsi componenti vitali. Il sistema, ispirato dalle sanzioni statunitensi, offre a Pechino una visibilità senza precedenti su come le terre rare vengono utilizzate in tutto il mondo, dai veicoli elettrici alle tecnologie di difesa. Sebbene alcune approvazioni siano riprese, gli addetti ai lavori affermano che è improbabile che i controlli vengano ripristinati presto. Keketuohai UNESCO Global Geopark (Parco nazionale della miniera di metalli rari dello Xinjiang) No.3 Mine Pit. Pittoresco paesaggio naturale. Area panoramica di Keketuohai. Xinjiang, Cina. 2018 // Shutterstock