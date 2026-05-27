La Cina vieta agli esperti di IA di lasciare il paese

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È facile dimenticare che la Cina è una dittatura comunista spesso oggetto di dure critiche per violazioni dei diritti umani e che limita severamente le libertà dei suoi cittadini. È proprio in questo contesto che ora troviamo la loro ultima mossa, poiché Bloomberg riporta che la Cina ha vietato agli esperti di IA delle aziende private di lasciare il paese.

E non si ferma qui; Include anche imprenditori e ricercatori. L'obiettivo è, naturalmente, proteggere la tecnologia cinese e garantire che le persone non si trasferiscano in altri paesi, aiutandoli invece. Di conseguenza, è necessaria una giustificazione e un contatto con le autorità per ottenere un'esenzione per eventualmente viaggiare all'estero.