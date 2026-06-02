La Cina vieta di fatto le "cucine fantasma" a seguito delle preoccupazioni per la sicurezza alimentare

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La Cina sta affrontando le "cucine fantasma", a seguito delle preoccupazioni sulla sicurezza alimentare mentre gli ordini vengono esternalizzati a fornitori più economici. Se non lo sai, una "cucina fantasma" è di fatto un ristorante che in realtà non esiste o non ha una vera sede. Le app di consegna cibo ricevono un ordine e lo esternalizzano in una delle potenziali centinaia di sedi, portando a clienti insoddisfatti.

Le lamentele sono in corso dallo scorso anno, dopo che un uomo a Pechino ha ordinato una torta guarnita con fiori immangiabili. Ulteriori indagini hanno scoperto che la catena da cui aveva ordinato aveva quasi 400 sedi su piattaforme di e-commerce, ma non aveva nemmeno un negozio fisico. Gli ordini della catena venivano trasferiti su una piattaforma diversa, dove venivano esternalizzati ai fornitori che offrivano l'offerta più bassa.

Da questa settimana, secondo la BBC, il governo cinese sta applicando una nuova regola che impone alle app di verificare le licenze e gli indirizzi dei ristoranti. I commercianti devono anche verificare che l'annuncio corrisponda all'attività fisica, specificando se offrono servizi online. Dall'anno scorso, ci sono stati avvertimenti riguardo alle app di consegna di cibo che stanno vivendo una "corsa al minimo", dove il prezzo più basso prevale su tutto, indipendentemente dalla qualità del cibo. Questa nuova legislazione spera di contrastare questo problema.