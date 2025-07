La cinese Unitree lancia un robot umanoide con un prezzo inferiore a 6.000 dollari

HQ

La robotica sta davvero conquistando il mondo, e non stiamo parlando solo di un lavapavimenti o di un tosaerba auto-funzionante... Ora, a seguito dei progressi di Tesla, Boston Dynamics e di altre aziende leader nel settore della robotica, la cinese Unitree ha svelato un modello noto come R1, che è particolarmente notevole per il fatto che è conveniente, molto conveniente in effetti se si considera la robotica nel suo complesso.

Il R1 è un robot umanoide considerato "ultraleggero" e "completamente personalizzabile" e viene venduto a soli $ 5.900. Sì, per quel prezzo puoi accaparrarti un modello molto semplice che include una percezione visiva ultra-grandangolare, un array di quattro microfoni, un sistema di altoparlanti integrato, una meccanica di sgancio rapido per sostituire facilmente le batterie, una vita mobile che ha due gradi di libertà, un modulo di calcolo che include una CPU e una GPU a otto core, braccia e spalle altamente manovrabili, e gambe che hanno anche un'ampia movibilità e "un'enorme potenza".

Il sito web che mostra il bot sembra dettagliare che eccelle maggiormente nella corsa giù per le colline, nell'alzarsi quando si cade e nel boxing delle ombre, che è una combinazione insolita di abilità per non dire altro. Tuttavia, considerando che ogni modello ha una durata della batteria di circa un'ora, probabilmente non dovresti aspettarti molto altro di significativo da questo bot.

Tuttavia, per meno di $ 6.000, è la prova che la robotica sta diventando sempre più accessibile. Se hai i soldi da spendere e stai cercando un robo friend, puoi effettuare un ordine per un R1 sul sito web collegato sopra.

