La città giapponese cerca di limitare l'uso dello smartphone a due ore al giorno

Hmm, piccolo schermo a scorrimento. Quale pausa migliore per lavorare sul grande schermo che passare attraverso il piccolo schermo e vedere video e post senza senso volare davanti ai tuoi occhi a un ritmo vertiginoso? Fuori? Mai sentito parlare, amico.

Anche se potrebbe sembrare un punto di vista uscito direttamente da un fumetto boomer, la dipendenza dal telefono sta diventando reale e le persone trascorreranno volentieri ore al giorno a sfrecciare su TikTok, Instagram, Twitter e altro ancora. Una città giapponese sta cercando di affrontare la dipendenza dal telefono attraverso un limite di due ore al giorno per tutti i suoi residenti.

Il governo municipale di Toyoake ad Aichi sta discutendo una legge che vedrebbe il limite imposto a tutti i 69.000 residenti della piccola città giapponese. Non si tratterebbe di un limite di tempo forzato, ma semplicemente di una linea guida, secondo il sindaco di Toyoake Masafumi Koki (tramite la BBC). "Spero che questa sia un'opportunità per ogni famiglia di pensare e discutere il tempo trascorso sugli smartphone e l'ora del giorno in cui i dispositivi vengono utilizzati", ha detto.

L'uso dello smartphone per cucinare, fare esercizio, imparare online e fare pratica per gli eSport non conterà al limite, secondo Koki, che vuole vedere meno persone sacrificare il loro tempo in altre attività per il doomscrolling.

120 residenti hanno chiamato e inviato e-mail alle autorità durante un periodo di consultazione, con l'80% di loro scontento della restrizione, ma ciò non significa che verrà respinta.