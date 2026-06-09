La città giapponese chiude quasi 100 scuole dopo l'avvistamento di un orso

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Una città in Giappone ha chiuso tutte le sue 94 scuole primarie e secondarie dopo che un orso è stato avvistato per la prima volta nel comune, come riportato da The Guardian. Utsunomiya si trova a 100 km a nord di Tokyo, e la polizia e i cacciatori riprendono la ricerca di un animale che di solito non si vede così vicino alla capitale del paese.

Utsunomiya conta circa 500.000 abitanti, e la città ha agito quando un orso nero di media taglia è stato avvistato sabato vicino a un parco. Più tardi l'orso è stato avvistato di nuovo mentre correva proprio davanti a due giovani spaventati nel centro città, nelle prime ore di domenica. L'orso è stato avvistato in zone residenziali durante il giorno di domenica, e di nuovo in un quartiere industriale a circa 2 km dal centro città alle 04:00 di lunedì.

Le autorità della città di Utsunomiya esortano i residenti a tenere porte e finestre chiuse a chiave, a non avvicinarsi all'orso se lo vedono e a rifugiarsi nell'edificio più vicino.

Un record di 50.000 avvistamenti di orsi sono stati segnalati quest'anno in Giappone. La scorsa settimana, un orso a Fukushima ha attaccato quattro persone, è entrato nell'ufficio di un'azienda, ferendo un dipendente, prima di entrare in una fabbrica, dalla quale si ritiene sia fuggito aprendo una finestra dall'interno.

Non sono disponibili numeri precisi sulla popolazione, ma si stima che ci siano tra 12.000 e 42.000 orsi neri asiatici sull'isola principale di Honshu in Giappone, e si ritiene che il numero sia aumentato in linea con la crescita degli avvistamenti.