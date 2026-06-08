La città giapponese di Utsunomiya ha sospeso tutte le lezioni dopo l'avvistamento di un orso nero per strada

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Il Giappone sta affrontando una crisi tecnologica difficile da risolvere. Gli orsi neri autoctoni, una specie in via di estinzione la cui popolazione nel paese è triplicata dal 2012, secondo Reuters, si stanno spingendo sempre più in zone urbane (densamente popolate) e rappresentano un reale pericolo per i residenti. L'episodio più recente è avvenuto nella città di Utsunomiya, a 100 km da Tokyo, dove è stato avvistato un orso nero che vagava per la città in cerca di cibo.

Filmati catturati dalle telecamere di sicurezza nelle prime ore di domenica mattina mostrano l'animale che corre per le strade spaventando i passanti. Il governo locale ha ordinato la sospensione delle lezioni finché non sarà confermato che l'orso è stato catturato e che i bambini a scuola non sono più in pericolo.

Gli esperti affermano che il cambiamento climatico ha ridotto l'approvvigionamento naturale di cibo per gli orsi, come ghiande e faggi, mentre la depopolazione delle aree rurali e la proliferazione di terreni agricoli abbandonati li hanno incoraggiati a cercare cibo vicino agli insediamenti umani.