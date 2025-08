La co-star di Mrs. Doubtfire di Robin Williams vuole resuscitare l'attore comico come "la voce dell'intelligenza artificiale"

HQ

L'intelligenza artificiale è una parola d'ordine un po' negativa in questi giorni, soprattutto nel campo creativo, dove molti vedono i lavori sostituiti dal software e le persone che subiscono il loro lavoro viene rubato o utilizzato senza il loro permesso nell'ambito dell'addestramento di un modello di intelligenza artificiale, ad esempio. Inutile dire che non deve succedere molto con l'IA prima che le persone inizino a reagire, il che rende l'ultima idea di Matthew Lawrence ancora più coraggiosa.

L'attore, che ha recitato in Mrs. Doubtfire come attore bambino e al fianco del famoso personaggio di Robin Williams, è apparso a San Diego Comic-Con per rivelare un'idea molto audace che gli è venuta in mente. Secondo Entertainment Weekly, Lawrence vuole resuscitare e immortalare Williams come la voce di un'intelligenza artificiale, supponendo che il progetto sia di buon gusto e rispettoso e onori la leggenda e la sua famiglia.

Lawrence spiega: "Mi piacerebbe – ora, ovviamente, con il rispetto e con l'ok della sua famiglia – ma mi piacerebbe fare qualcosa di veramente speciale con la sua voce perché so che per una generazione, quella voce è così iconica. Non è solo il fatto che l'ho conosciuto e ho lavorato con lui e quindi è nella mia testa, è nella testa di tutti. E sarebbe così bello".

Lawrence racconta che questa idea gli è venuta guardando una vecchia pubblicità con protagonista Williams, arrivando ad aggiungere: "È un po' come se fosse molto contemporaneo, moderno, quasi una sorta di prefigurazione di ciò che stava succedendo nella pubblicità che ha fatto, in cui ha fatto questa voce fuori campo computerizzata. E mi è sempre rimasto impresso. E poi, durante la sua scomparsa, con l'IA che usciva, ho pensato: 'Amico, deve essere la voce dell'I.A. Deve essere la voce di qualcosa". Quindi sì, mi piacerebbe farlo".

Pensi che Lawrence abbia capito qualcosa o che stia usando celebrità decedute per il lavoro vocale dell'intelligenza artificiale in modo sgradevole?