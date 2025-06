La collaborazione tra Pokémon e Hershey ti permette di catturare di nuovo tutti i 151 Pokémon originali

HQ

L'ennesimo grande marchio ha annunciato una nuova collaborazione con Pokémon. Il produttore di cioccolato statunitense Hershey's sta collaborando con il collezionista di creature più famoso al mondo per offrirci nuove barrette di cioccolato a tema Pokémon e i baci di Hershey.

Secondo un post sul sito web di Pokémon, la collaborazione vedrà barrette progettate con Pokémon, sia nelle barrette a grandezza naturale che in quelle a grandezza naturale, così come tutti i 151 Pokémon originali di Kanto in immagini sugli involucri di alluminio di Hershey's Kisses.

I collezionisti sono incoraggiati a non buttare via i loro cioccolatini e possono persino tenere traccia di quanti ne hanno raccolti attraverso il sito web di Hersheyland. C'è anche un astuccio da collezione che puoi usare per esporre... involucri di cioccolato. I collezionisti sono davvero una razza diversa, suppongo.

I sacchetti di Hershey's Kisses e le barrette di cioccolato sono disponibili per il ritiro non appena arrivano nei negozi di alimentari e nei rivenditori.

