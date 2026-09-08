La collezione di carte collezionabili di The Legend of Zelda annunciata da Panini

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Il Nintendo Direct, incentrato su The Legend of Zelda, non ha presentato molti annunci oltre a uno sguardo esteso a The Legend of Zelda: Ocarina of Time e alla nuova console speciale per Nintendo Switch 2, ma Nintendo ha confermato di aver intenzione di celebrare l'anniversario con diverse iniziative nel resto del 2026 e all'inizio del 2027, inclusi nuovi prodotti (oltre al film, che ha ottenuto un titolo ufficiale).

Durante il segmento Ocarina of Time, abbiamo visto la vera Ocarina, che sarà venduta tramite il Nintendo Store e che in realtà sarà disponibile in due versioni: una giocabile e una elettronica.

Abbiamo anche visto il primo sguardo a un nuovo LEGO basato su The Legend of Zelda: Ocarina of Time, con Link ed Epona.

Ma forse l'annuncio più intrigante è stato visto solo al Nintendo Direct europeo: la casa italiana di carte Panini sta lavorando a The Legend of Zelda: Master Collection, una nuova collezione di carte collezionabili con illustrazioni di ogni gioco della serie.

Questa immagine è, finora, l'unica informazione che abbiamo sulla collezione di carte, ma restiamo sintonizzati per ulteriori informazioni su questa collaborazione tra Panini e Nintendo.