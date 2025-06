La collezione Odd Job di Milano arriva in Occidente

Negli anni '90 e 2000, non era raro che i giochi giapponesi non arrivassero mai in Occidente, lasciando molti fan europei e americani alla disperata ricerca di un modo per godersi l'intrattenimento proveniente dalla regione. Un esempio di questo è Milano no Arubaito Collection, un gioco di deliziosi minigiochi che è stato lanciato alla fine del secolo scorso e che non è mai arrivato in Occidente... fino ad ora.

Come parte dello show Wholesome Games Direct, lo sviluppatore Westone rivela di aver collaborato con l'editore XSEED e la centrale elettrica del porting Implicit Conversions per portare finalmente ciò che viene soprannominato Milano's Odd Job Collection al resto del mondo.

Per chi non è chiaro cosa offra questo gioco, il comunicato stampa spiega: "Milano, 1 anno, è da sola per l'estate ed è determinata a farlo funzionare accettando lavori part-time, facendo shopping per cose interessanti e divertendosi. Che si tratti di consegnare pizze, cuocere torte o mungere mucche volanti, Milano farà tutto il necessario".

Ci è stato detto che il gioco manterrà la sua pixel art e le sue animazioni nostalgiche e che l'affascinante natura retrò continuerà a risplendere. Quello che non sappiamo è quando verrà lanciato completamente.