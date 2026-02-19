La collezione Teenage Mutant Ninja Turtles di Magic: The Gathering presenta carte ispirate ai giochi
Le pixel card sembrano essere state strappate direttamente da Shredder's Revenge.
Le Tartarughe Ninja Adolescenti stanno vivendo una sorta di rinascita ultimamente in diversi mezzi di intrattenimento. Nuovi film stanno arrivando alle sale mentre le Tartarughe sono tornate a essere figure chiave nel mondo dei videogiochi, grazie a progetti come Shredder's Revenge.
Parlando di quest'ultimo, come parte dell'ultima collezione Magic: The Gathering basata sul marchio TMNT, è stato confermato che molte delle carte sono basate sulla presenza delle Tartarughe nei videogiochi.
In totale, ci sono 15 schede "pixel", otto delle quali rare e sette mitiche, ognuna "presenta uno stile artistico old-school, completo di una nuova cornice e font progettato per catturare gigabyte dei tuoi ricordi di gioco retrò."
Ci è stato mostrato un esempio di alcune di queste carte, tra cui Leonardo, The Balance, Splinter, The Mentor e Heroes in a Half Shell, e ognuna ti farà venire voglia di riscaricare Shredder's Revenge e dare una nuova botta al Foot Clan.
Per quanto riguarda il lancio della collezione TMNT Magic: The Gathering, è prevista per il 6 marzo, e potete andare qui per leggere di più sui vari altri tipi di carte e sui bundle in cui verranno vendute.