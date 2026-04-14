La Colombia si ritira dai dazi pieni al 100% in disputa con l'Ecuador

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Gustavo Petro ha ribaltato i piani di imporre dazi generali al 100% sulle importazioni dall'Ecuador, facendo un passo indietro da una grande escalation nella disputa commerciale in corso tra i due vicini.

Invece, Petro ha detto che la Colombia introdurrà sussidi mirati e quelle che ha definito tariffe "intelligenti", garantendo al contempo che i beni essenziali possano comunque entrare nel paese senza dazi pesanti.

La decisione segna un cambiamento rispetto all'annuncio della scorsa settimana del ministero del commercio colombiano, che aveva proposto di eguagliare la mossa dell'Ecuador di aumentare i dazi sui prodotti colombiani al 100%.

La disputa è stata alimentata dalle tensioni sulla sicurezza delle frontiere e sul traffico di droga, con l'Ecuador che accusa la Colombia di non aver preso misure adeguate, affermazioni che Bogotá ha respinto.

Petro ha inoltre segnalato che la Colombia avrebbe sostenuto la produzione interna tramite sussidi e reindirizzato le esportazioni colpite dai dazi ecuadoriani verso altri mercati, incluso il Venezuela.