La colonna sonora completa di The Legend of Zelda è ora disponibile su Nintendo Music

HQ

Nintendo Music ha ora un'altra colonna sonora per il tuo catalogo musicale in continua crescita e miglioramento. E questa volta si tratta di una delle colonne sonore più classiche della storia di Nintendo, e intendiamo sempre, nello specifico The Legend of Zelda, l'avventura che ci ha insegnato ad amare il classico tema di Zelda.

Questo album contiene la musica originale di Koji Kondo per il gioco, originariamente pubblicato nel 1986 (e nel 1987 al di fuori del Giappone) con dodici tracce distribuite su nove minuti. Può sembrare breve, ma la musica può essere messa in loop, te lo promettiamo.

Puoi trovare l'elenco delle tracce qui sotto.