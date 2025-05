La colonna sonora di Clair Obscur: Expedition 33 è in cima a due classifiche di Billboard

HQ

Ormai dovresti già sapere che Clair Obscur: Expedition 33 è un gioco fantastico, ma vale la pena ricordare che una delle cose che le persone hanno elogiato di più all'unanimità è la colonna sonora.

Ne parliamo perché il gioco di ruolo - dopo aver raggiunto la vetta e essersi piazzato in cima a diverse classifiche - è ora il numero uno in un contesto leggermente diverso. Siliconera osserva che la musica del gioco è in cima alla prestigiosa lista di Billboard nelle categorie Classical Albums e Classical Crossover Albums.

Naturalmente, pensiamo che questo sia estremamente meritato e ti ricordiamo anche che la musica è disponibile su Spotify. Se volete saperne di più sulla creazione e sui pensieri dietro la colonna sonora, è stato recentemente pubblicato un mini-documentario su questo, che potete vedere e leggere di più qui.

Pensiamo anche che dovresti dare un'occhiata alla nostra recensione se non l'hai già fatto, e Clair Obscur: Expedition 33 è ora disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X. È incluso anche con Game Pass.