La colonna sonora di Dispatch arriverà sulle piattaforme di streaming, con un'omissione lampante

HQ

Mentre molte persone sono appassionate di Dispatch per l'animazione, il doppiaggio e la narrazione a livello televisivo del gioco, l'avventura narrativa basata sulle scelte di AdHoc ha anche una solida colonna sonora. Sfortunatamente, l'unico modo per ascoltarlo in questo momento è tramite il gioco stesso o tramite il canale YouTube di AdHoc.

Come è stato confermato a Eurogamer, però, le cose cambieranno presto. Dopo l'uscita degli episodi 7 e 8, la colonna sonora di Dispatch arriverà su piattaforme di streaming come Spotify. C'è solo un'omissione notevole dalle tracce, ed è una versione karaoke di Bitch di Meredith Brook cantata da Flambae, uno dei membri dello Z-Team.

La traccia stessa è concessa in licenza per il gioco, ma AdHoc non può ancora inserirla nelle colonne sonore. Questo potrebbe cambiare in futuro, e considerando che Dispatch ha venduto molto bene anche senza che la prima stagione fosse completa, ci aspetteremmo che ci siano alcune negoziazioni fatte lungo la strada.