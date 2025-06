La colonna sonora di Mixtape per presentare alcune delle tue band indie e rock preferite

HQ

Quando lo sviluppatore Beethoven & Dinosaur ha rivelato e mostrato Mixtape al mondo al Xbox Games Showcase l'anno scorso, ha attirato l'attenzione di molti (me compreso) come una delle migliori offerte di quella vetrina. Abbiamo aspettato un anno e il gioco deve ancora essere lanciato, anche se non è esattamente fuori dall'ordinario dato che lo sviluppatore aveva originariamente promesso un arrivo nel 2025.

Ora, oggi, come parte di Day of the Devs, è stato presentato un nuovo sguardo al gioco, e in questo ampio sguardo ci è stato anche detto di molte delle band e degli artisti presenti che compongono la colonna sonora del gioco. L'elenco completo dei musicisti e dei gruppi comprende:



Divisione della gioia



Devo



Le zucche schiaccianti



Portishead



Roxy Music



Silverchair



Ubriacone



La cura



Siouxsie e le Banshee



Stan Bush



La catena di Gesù e Maria



Iggy Pop



Si tratta già di una line-up piuttosto numerosa, ma lo sviluppatore conclude sottolineando che ce ne sono "molti altri" da aggiungere a questo. Per quanto riguarda il lancio di Mixtape, al momento sappiamo solo che la data del 2025 dovrebbe essere ancora fissata, con il lancio previsto per PC, PS5, Xbox Series X/S e Game Pass il primo giorno. Dai un'occhiata a un sacco di nuove immagini qui sotto.