La colonna sonora di Super Mario Land ora può essere goduta tramite Nintendo Music

Sì, Nintendo continua a scavare nei suoi archivi e ad aggiungere più musica alla sua app Nintendo Music praticamente ogni settimana. Questa volta è il momento di una delle avventure più uniche di Mario, dove abbiamo potuto visitare ambienti che non avevamo mai visto prima nella serie. E guida un sottomarino. E incontrare Daisy per la prima volta. E pilotare un aereo. Stiamo - ovviamente - parlando di Super Mario Land del 1989.

L'avventura per Game Boy era davvero buona per l'epoca e ha una colonna sonora orecchiabile composta da 17 brani ora disponibili nell'app, per un tempo totale di 11 minuti. Consigliamo in particolare le canzoni Muda Kingdom e Ending. O perché non giocare tu stesso? Se hai l'app (richiede Switch Online), puoi anche giocarla come Game Boy Classic.